Che spasso la figlia di Elisabetta Canalis, la 'truccatrice' preferita di mamma

"Tremate tutorial di makeup", è questo l'ironico appello di Elisabetta Canalis su Instagram. Fra tutti i makeup artist, la showgirl preferisce senza alcun dubbio sua figlia Skyler, che si cimenta a truccarla in casa, facendo divertire mamma e follower.

Boom di like e commenti, tutti pazzi per la piccola Skyler. "Sono tremenda" dice la bambina mentre pittura (è proprio il caso di dirlo) il viso di sua madre: prima un po' di ombretto sugli occhi, poi le sopracciglia, infine le labbra. Risultato? Forse un trucco non proprio perfetto, ma le risate sono assicurate.

La bambina, 4 anni, è un vulcano di energia e simpatia. Nata a Los Angeles, dove Elisabetta Canalis vive insieme al marito Brian Perri, la piccola Skyler parla un italiano perfetto e a giudicare dal successo social potrebbe avere un futuro nel mondo dello spettacolo. Del resto con una mamma così...