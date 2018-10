Halloween da ‘Emo’ per Elisabetta Canalis: le 'spaventose' foto con Brian Perri

Mentre Belen Rodriguez, per ora, pensa a vestire solo Santiago, per Elisabetta Canalis, Halloween è già iniziato ed è tempo di festeggiamenti paurosi insieme al compagno Brian Perri.

Su Instagram l’ex velina ha documentato con diverse foto una spaventosa serata in compagnia di Brian e di altri amici. La Canalis si è mostrata come non l’avevamo mai vista finora, con parrucca rosa shocking, trucco sanguinante, top nero e minigonna.

Brian Perri, al suo fianco, indossava un pantalone nero, un gilet grigio senza niente sotto, una croce d’oro al collo e un trucco nero intorno agli occhi. “Dead Emo + Rock Star”, ha commentato Elisabetta Canalis molto divertita.

A questa foto hanno fatto seguito altri scatti di una festa all’insegna del terrore, nella quale l'ex velina si è lasciata andare a divertimento e spensieratezza.