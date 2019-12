Elisabetta Canalis, il commosso ricordo del padre: "Mi sono sdraiata accanto a lui, al risveglio non c'era più"

Grande commozione a 'Domenica In' durante l'intervista a Elisabetta Canalis. La showgirl si è raccontata senza filtri, tra carriera e vita privata, ma la cosa più difficile per lei è stata parlare del padre, scomparso nel 2017.

Un legame molto forte il loro, anche se l'ex velina ha spiegato di averlo scoperto solo da adulta. "Come spesso accade, il rapporto con i genitori si scopre quando si è già grandi - ha detto - Prima mio padre non lo capivo. Era un uomo di altri tempi, aveva difficoltà a esprimere i sentimenti, era di poche parole. Il grande ponte tra noi è stata mia madre. Forse è stata anche colpa mia se non sono riuscita ad avere con lui il rapporto che volevo, ma è andata così e forse c'è un motivo".

Il rimpianto più grande è quello di non aver fatto in tempo a comunicargli tanto amore, come ha raccontato commossa a Mara Venier, anche se è riuscita a stargli accanto fino alla fine: "Ha avuto in ictus a casa mia (a Los Angeles, dove vive da anni con il marito e la figlia, ndr). Abbiamo fatto di tutto ma peggiorava, finché non è mancato. Forse il momento che ci ha unito di più è stata la sua morte. Ci ha chiamato l'ospedale, sono andata lì e mi sono sdraiata vicino a lui. Mi sono addormentata, poi mi hanno svegliato per dirmi che non c'era più".

"Allora sei riuscita a farglielo sapere quanto lo amavi" ha aggiunto Mara Venier, davanti alle lacrime di Elisabetta Canalis.