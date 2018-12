Elisabetta Canalis va a trovare Costanza Caracciolo: il tenero gesto per la figlia di Vieri

“L’ho chiamato e mi è venuto da piangere”: così, qualche mese fa, Elisabetta Canalis commentava la notizia dell’imminente paternità del suo storico ex fidanzato Christian Vieri.

E adesso che la piccola Sofia è venuta al mondo, la modella ha voluto condividere con i follower la “conoscenza” della bimba nata esattamente un mese fa.

Accompagnata dalla figlia Skyler, Elisabetta ha fatto visita ai neogenitori e ha portato alla piccola un regalo presentato e scartato da Skyler Eva, la figlia nata dall’amore con il marito Brian Perri 3 anni fa.

“Dovrebbe aprirlo Costanza per Stella e invece lo apre lei” ironizza la ex velina mentre Skyler dialoga con Costanza che apprezza e ringrazia per il dono: una calda tutina rosa utile per coprire la piccola durante il suo primo inverno.

Elisabetta Canalis e i rapporti con l’ex fidanzato Christian Vieri

Elisabetta Canalis e Christian Vieri sono stati fidanzati per tre anni nel periodo in cui lei era la “velina mora” di Striscia la Notizia e lui uno dei calciatori italiani più noti.

La loro è stata una relazione piuttosto turbolenta, come la stessa Canalis rivelò qualche tempo dopo: “Lui mi faceva impazzire. Gli voglio molto bene, ma meno male che poi ci siamo lasciati”.

E oggi che le loro strade sentimentali si sono definitivamente separate, resta l’affetto. Lo stesso che oggi li vede così uniti a condividere la gioia più bella che una bimba appena nata può dare.