Elisabetta Canalis in topless (e camicetta) infiamma la rete

Una vera e propria maestra di seduzione. Elisabetta Canalis, 41 anni, condivide su Instagram uno scatto super sexy che, in poche ore, fa il giro della rete. Centomila like in 24 ore per l'ultima foto in topless e camicetta dell'ex velina.

Nell'immagine, Elisabetta cammina scalza sulla terrazza di casa, a Los Angeles, dove vive col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, e si lascia inquadrare in una mise ad alto tasso erotico. Indosso ha solamente una camicia chiara, lasciata sbottonata sul petto, che lascia intuire la mancanza del reggiseno. Lo sguardo è rivolto verso il basso, i capelli sono lasciati scivolare sulle spalle. Le gambe, nude, sono vestite solamente di un paio di culotte nere.

Invidiabile la silhouette della showgirl di origine sarda, frutto di un allenamento quotidiano: ogni giorno, infatti, Elisabetta condivide sui social gli esercizi di fitness che pratica per stare in forma, primi tra tutti il pilates e la ginnastica prepugilistica. E i risultati si vedono tutti. Anche se, secondo le solite malelingue, il décolleté sarebbe frutto di papà chirurgo e non di madre natura...

Visualizza questo post su Instagram 黒と白 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 5 Apr 2020 alle ore 9:10 PDT