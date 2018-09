FOTO | Elisabetta Canalis cambia look, l'ex velina taglia i capelli: vi piace così?

Elisabetta Canalis, velina per eccellenza del mondo dello spettacolo, 40 anni compiuti da poco e portati splendidamente, probabilmente sarebbe bella anche con un sacco di juta in testa. Da tempo, però, non osava cambiare look. Lo ha fatto in queste ore, con la complicità del suo hair stylist, il talentuoso Niky Epi, della squadra di Aldo Coppola.

Via le lunghezze, Elisabetta da oggi sfoggia un pratico caschetto che le lascia libero il collo e le conferisce uno stile più elegante. Non solo. Ai capelli mori si aggiungono luminose sfumature bionde. "Non cambiavo look dal 15/18" - scrive lei sui social, dove pubblica uno scatto dal salone per parrucchieri di Milano - "Ecco il mio taglio in movimento". E la scelta è stata apprezzata dai fan. Migliaia di like hanno premiato l'audacia della showgirl sarda.