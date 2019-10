Elisabetta Gregoraci in ospedale per 'colpa' di Nathan Falco

Sono inseparabili Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco. Mamma e figlio raccontano su Instagram le loro peripezie, vissute sempre l'uno accanto all'altra, tra gli impegni professionali della showgirl e quelli scolastici del bambino, figlio del manager Flavio Briatore. L'ultimo aneddoto ieri sera, quando Elisabetta ha riportato ai fan una disavventura arrivata qualche ora prima: il piccolo Nathan ha involontariamente chiuso nella portiera la mano della madre, che si è dovuta recare in ospedale.

La foto del dito ingessato e una scritta: "Quanto tuo figlio per sbaglio chiude le tue dita dentro la portera dell'auto. Che male... Giornatina niente male, passo e chiudo". Così Elisabetta ha scherzato a proposito del piccolo incidente. Niente di grave, per fortuna. Poco dopo infatti i due sono tornati a casa e si sono messi sul divano per guardare la partita della Nazionale, con l'Italia che ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle Qualificazioni agli Europei del 2020. E a farla da padrone, ancora una volta, sono tornati ad essere chiacchiere e sorrisi.