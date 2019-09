Paura per Elisabetta Gregoraci, a piedi in autostrada di notte: "Ora sto bene" (FOTO)

Disavventura per Elisabetta Gregoraci, che questa notte è rimasta 'a piedi' sulla statale che la riportava da Castel Di Sangro, in provincia dell'Aquila, dove si trovava per ragioni professionali, a Roma. La macchina sulla quale viaggiava, infatti, ha subito un guasto. A documentare la vicenda in tempo reale è stata la stessa showgirl sui social: "Ora sto bene", precisa.

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

"Io amo profondamente il mio lavoro - ha esordito Elisabetta - però possono capitare degli imprevisti. Mi trovavo a Castel di Sangro, dove ho fatto una serata e stavo rientrando a Roma, quando si ferma la macchina con l'autista che mi era venuto a recuperare. A parte lo spavento, perché sulla statale al buio non c'era nessuno, volevo ringraziare lui che si chiama Nicola e che è venuto a salvarmi. Grazie Nik perché mi porterai a casa più o meno sana e salva a casa".

Qualche ora più tardi, e precisamente alle cinque del mattino, l'ex moglie di Flavio Briatore ha fatto ritorno a casa, pur con qualche riserva: "L'autista ha sbagliato strada dieci volte", fa sapere. Ma tutto è bene quel che finisce bene.