Paura per Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta

Disavventura per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è bloccata in Thailandia a causa della tempesta tropicale Pabuk che sta rendendo impossibili i voli verso l'estero. A comunicarlo è stata la stessa Elisabetta con un video condiviso su Instagram.

Nella clip, Elisabetta è seduta sul letto in albergo e rassicura i fan. "Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk, questo grande storm (tempesta, ndr) che si è abbatutto in tutta la Thailandia - spiega - Al momento tutti i voli sono stati bloccati e l'aereoporto è chiuso. Spero che la situazione si possa risolvere. Sono in albergo, sono al sicuro, ma non si può uscire perché bisogna stare al riparo. Vi aggiornerò nelle prossime ore. Spero che non andrà via la luce come dicono e spero che la situazione resti sotto controllo".