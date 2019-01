Elisabetta Gregoraci a Vieni da me: "Mi piacerebbe diventare di nuovo mamma"

Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 2 gennaio di Vieni da me. L'ex moglie di Flavio Briatore si è raccontata a tutto tondo, ma in particolar modo si è soffermata sulla grande assenza della mamma (scomparsa anni fa a causa di un tumore), sul rapporto con il figlio Nathan Falco e sulla possibilità di avere altri figli.

Elisabetta Gregoraci e il ricordo della mamma

“Era una donna meravigliosa, molto positiva e altruista - ha detto la Gregoraci alla Balivo - Era sempre molto elegante, indossava una camicia bianca con la sua collana di perle. È la donna più importante della mia vita".

Elisabetta ha raccontato la malattia della mamma, scoperta quando era ancora giovanissima e lei solo una bambina: "Mio padre non parlava più, non connetteva, mia sorella l’ha vissuta malissimo, peggio di me. Doveva sposarsi il 15 luglio, la mamma è mancata il 29 giugno. [...] Era la mia migliore amica - ha proseguito a Vieni da me - la mia confidente, mi fidavo solo di lei. Teneva tutto a posto. Quando è mancata siamo cambiati tutti".

Elisabetta Gregoraci e il desiderio di diventare mamma di nuovo

Poi, dispiaciuta del fatto che Nathan non abbia potuto conoscere la nonna, l'ospite di Caterina Balivo è passata a parlare proprio del figlio, ha raccontato di essere una mamma abbastanza ansiosa e protettiva, per poi sbilanciarsi sulla possibilità di diventare mamma bis: "Nathan fino a poco tempo fa mi diceva che voleva restare figlio unico. Ma da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma", ha confessato la Gregoraci.

Chissà, magari Elisabetta Gregoraci potrebbe spiazzare tutti con l'arrivo di un nuovo bebè, frutto dell'amore con l'imprenditore di cui tanto si parla e con cui sarebbe stata più volte avvistata.