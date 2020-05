Elodie e Belen super congiunte, vicinissime e senza mascherina

Fase 2 bis, via libera anche per gli amici. Elodie e Belen non se lo sono fatte ripetere due volte e si sono viste subito, lunedì 18 maggio, ma senza rispettare le norme di sicurezza. In una storia su Instagram - pubblicata dalla showgirl argentina e ricondivisa dalla cantante - si mostrano abbracciate, con il viso attaccato l'una all'altra, mentre si sorridono e fanno qualche smorfia complice.

Nessuna mascherina e a malapena qualche centimetro di distanza tra loro. Tutta questa tranquillità dopo due mesi di ligia quarantena? Sarà, anche se Elodie, che da pochi giorni è uscita con l'inedito 'Guaranà', qualcuno - oltre al fidanzato Marracash e alla mamma che le ha fatto quelle bellissime treccine - potrebbe averlo visto per motivi di lavoro, come, supponiamo, il fotografo che ha realizzato lo shooting per la promozione del nuovo singolo e gli operatori con cui ha girato il video al Parco del Circeo.

"Quanto sei bella Elodie" ha scritto Belen, felicissima di riabbracciare l'amica. Comprensibile, ma vietato...