Elodie: "Mia sorella è omosessuale, l'ho capito prima di lei"

Le difficoltà della periferia, la violenza in casa e poi la separazione dei genitori. L'infanzia di Elodie Di Patrizi non è stata semplice, ma accanto a lei c'è sempre stata sua sorella Fey, più piccola di tre anni. Tra loro un legame profondo, quasi simbiotico, oggi ancora più indispensabile.

La cantante è cresciuta proteggendola e anche nel momento più delicato della sua vita, quando ha rivelato in famiglia di essere gay, non sono servite parole: "Che lei fosse omosessuale l'ho capito prima di lei - ha spiegato in un'intervista a Grazia - E' stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l'ha confidato, piangeva".

"Più per lei che per noi - ha detto ancora - Tutti in famiglia l'avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere". Fey è fidanzata con Marta, una ragazza di Roma, protagonista dei suoi post più belli sui social.

Di sua sorella Elodie potrebbe parlarne per ore e ancora oggi continua a proteggerla: "Era l'opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava. Fin da piccola mi sono occupata di lei. Oggi è una sorella, quasi una figlia".