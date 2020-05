Elodie, colpo di testa: il nuovo look è afro

Con i suoi capelli cortissimi, colorati e pettinati nei più svariati modi nel corso degli ultimi anni, Elodie ha stregato chiunque. Del resto, con un viso così bello, si può permettere davvero tutto, anche il nuovo look afro che ha scelto per lanciare l'ultimo singolo, 'Guaranà'.

Boom di like e commenti per le sue treccine, fatte dalle "dolci mani" della mamma Claudie Marthe, originaria delle Antille. "Guaranà è quello di cui possiamo fare a meno dopo questa foto" commenta ironico un follower, ma non è l'unico che si lascia accendere dalla sensualità di Elodie. In tanti apprezzano, anche il fidanzato Marracash che le lascia sul profilo un diavoletto (e marca il territorio).

'Guaranà', il nuovo singolo di Elodie

Da 13 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali 'Guaranà', il nuovo singolo di Elodie (Island Records), che verrà trasmesso anche in radio a partire da venerdì 15 maggio. Il brano, scritto da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, è pura energia ed evasione. La linea stilistica e la musicalità di questo inedito lo rendono perfettamente conforme al percorso intrapreso dalla cantante romana nel suo ultimo progetto discografico 'This is Elodie', pubblicato all'inizio dell'anno.