Emanuela Grimalda: "Fidanzata per due anni con Stefano Accorsi"

Nel cast di 'Volevo fare la Rock Star - Cose da fare prima dei 30', la nuova fiction in onda su Rai2, Emanuela Grimalda ha fatto un tuffo nel passato a 'Vieni da me', tornando ai suoi primi passi nel mondo del cinema e della tv e svelando inediti retroscena. Fu Stefano Accorsi, allora suo fidanzato, a convincerla: "Sono stata fidanzata con Stefano Accorsi per due anni. All'epoca lavoravo in teatro, è stato lui a spingermi a provare con il cinema".

Tra loro una storia intensa, finita quando lei si trasferì a Roma: "Pensavo che il grande schermo non facesse per me, che ci lavorassero solo le belle. Lui era bravo e molto bello. Mi ha spinta a trasferirmi a Roma, ma quando sono arrivata nella Capitale ci siamo lasciati".

Adesso l'attrice è felice accanto al suo compagno, Elio Arzu, e a loro figlio Giaime, nato nel 2016 quando lei aveva 51 anni, ricevendo non poche critiche. "Io egoista? - ha spiegato a Caterina Balivo - Si possono dire tante cose, ma in generale essere genitori vuol dire anche essere egoisti. Io ho scoperto che la mia vita era piena di cose e c'erano anche tante cose che non servivano. Diciamo così. Ho fatto un percorso di analisi per andare più a fondo in alcune questioni. E ho scoperto che dentro di me c'era questo spazio. Sono stata fortunata ed è nato un bimbo meraviglioso".