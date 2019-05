Emanuele Filiberto, l'intervento per "lo stesso problema di qualche anno fa"

Il bracciale dell'ospedale intorno al polso e il braccio disteso sul letto. Con questa immagine pubblicata sui social, Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto sapere di doversi sottoporre a un intervento imminente.

"Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni - ha scritto - Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa e che non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso!". Poche ore dopo una storia su Instagram in cui rassicura i follower sulle sue condizioni e li ringrazia per l'affetto ricevuto: "Grazie col cuore per tutti i vostri messaggi. Mi hanno dato forza e coraggio. Sono tornato a casa e sto bene. Qualche giorno di riposo e poi avanti tutta".

Nessuna parola, invece, sul motivo dell'intervento, anche se il "problema di qualche anno fa" che non vuole nominare fa pensare al tumore che lo colpì. Una convalescenza che trascorrerà a casa, coccolato dalla moglie Clotilde Courau e dalle loro due bambine.