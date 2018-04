Troppi ritocchini per Emilio Fede?

Pioggia di commenti social per l'ultima ospitata di Emilio Fede a "Non è l'arena". Ad attirare l'attenzione del pubblico il volto del giornalista, che è apparso più gonfio rispetto al solito.

Nella serata di domenica 1 aprile, Fede, 86 anni, è stato ospite di Giletti negli studi del nuovo talk La 7. Un'intervista a tutto campo, la sua, dal lavoro nel giornalismo al rapporto Silvio Berlusconi, dal Movimento 5 Stelle alla vita privata. Tanti i messaggi arrivati via Twitter, di cui parecchi stupiti per il viso tirato dell'ex direttore del TG 4. Un fermo-immagine, in particolare, rilanciato su Twitter da Nonleggerlo, sta facendo il giro della rete. La provocazione degli internauti è che abbia esagerato con i ritocchini.