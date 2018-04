Emilio Fede irriconoscibile in tv, colpa del botulino? La verità del giornalista

"Non ho fatto né chirurgia estetica, né botulino, niente", parola di Emilio Fede che risponde così, sul Corriere della Sera, a chi ha pensato a qualche ritocchino di troppo dopo averlo visto domenica a "Non è l'Arena". Ospite di Giletti, l'ex direttore del Tg4 è apparso molto gonfio in viso, ma la colpa non sarebbe del bisturi.

"Il mio amico Giacomo Urtis, chirurgo estetico, dice che è stata l'inquadratura con il grandangolo - spiega ancora il giornalista 86enne - Mi è capitato di dire che ho rifatto i denti con l'avorio, che porto un parrucchino cinese. Sono oggetto di curiosità e accontento il pubblico. Chiami il primario di Dermatologia del San Raffaele di Milano, Santo Mercuri. Mi conosce da 30 anni, le garantirà che non ho fatto niente di niente".

Smentito dunque ogni tipo di ritocchino, anche il lifting di cui spesso si è parlato in passato: "Non era vero. Ci andai solo vicino: avevo fissato da un chirurgo a Parigi, poi morì Bettino Craxi e non andai".