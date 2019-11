Emma bacia Belen a ‘Tu sì que vales’, fan adoranti: “Sei una signora”

(L’esibizione di Emma a ‘Tu sì que vales’ con bacio finale a Belen)

Emma è tornata in forma, in piena forma, e non c’è esibizione pubblica che non sia accolta con una carica di affetto immensa da parte dei fan pronti a commentarla via social. Ieri è stata la volta di ‘Tu sì que vales’: nel programma dell’adorata Maria De Filippi, condotto dalla ‘ex rivale’ Belen Rodriguez (nella storia del gossip campeggia la fine della sua relazione con Stefano De Martino ‘per colpa’ della showgirl, ora sua moglie), la cantante ha dato riprova della carica che la contraddistingue con il brano ‘Io sono bella’, e il gesto finale conclusivo della sua apparizione sul palco è stata la ciliegina sulla torta che ha decantato tutte le sue doti.

Il bacio di Emma a Belen alla fine della sua esibizione a ‘Tu sì que vales’

Dopo aver trascinato il pubblico in studio con il brano cantato all’unisono da tutti i presenti, Emma Marrone ha ringraziato i fan per il successo del suo disco 'Fortuna' non prima di aver abbracciato Maria De Filippi. Ma è stato il saluto finale a Belen Rodriguez, verso cui si è diretta appositamente per baciarla, ad aver entusiasmato i telespettatori che sui social hanno rimarcato la cortesia e la gentilezza di una delle artiste più amate del momento, e non solo per le qualità professionali.

“Sempre una gran signora oltre che una grande artista” il commento di qualcuno; “E’ completamente oltre tutto”, l’osservazione di qualcun altro, in una standing ovation virtuale che è stata tutta per lei.





Emma sempre una gran signora oltre che una grande artista. #tusiquevales — Jessica (@jessi_cap) 2 novembre 2019





Emma che va a salutare apposta Belen CHE GRANDE DONNA CHE SEI EMMA SEI DAVVERO IMMENSA 🥺🥺 #tusiquevales — nostalgia (@hocredutoame) 2 novembre 2019





Io non ho più aggettivi per descrivere Emma perché è completamente oltre, in tutto. #tusiquevales pic.twitter.com/piPQw4fbjp — 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖘 (@__m_r_s___) 2 novembre 2019





Emma una che non le frega più un cacchio di niente e bacia Belen, mito #tusiquevales — Marianna (@mm_roma) 2 novembre 2019