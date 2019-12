Emma: "Ho ancora quella sensazione di fifa, un momento tosto"

E' innamorata della vita Emma Marrone, da sempre, e lo è ancora di più da quando ha affrontato, qualche mese fa, il momento più difficile. Un problema di salute serio, tornato dopo anni, che andava risolto una volta per tutte, al quale adesso riesce a essere anche grata.

Un capitolo chiuso, ma impossibile da cancellare, come ha spiegato ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2: "Sto bene, ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro, ma puoi guardare avanti con una visione completamente diversa. Io sono diventata ancora più fragile, ancora più sensibile, ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento".

Ora avanti per la sua strada, piena di bella musica ma anche di tante novità, come il prossimo film di Muccino in cui ha un ruolo: "Esperienza incredibile. Molto faticosa, è un ambiente diverso dalla musica, non avevo mai recitato, non avevo termini di riferimento. Non sapevo se stavo facendo bene o male, però ho seguito l'istinto e mi sono totalmente affidata a Gabriele Muccino. Tutti sono stati carini e gentili con me, è stata una esperienza meravigliosa, ho vissuto una seconda vita che mai avrei pensato di poter vivere. E' stato pazzesco".

Il suo primo amore, però, resta la musica. Un sogno che aveva fin da bambina e che oggi per lei è una stupenda realtà: "All'inizio i miei genitori erano un po' spaventati. Ma è normale quando ti ritrovi una figlia che si sveglia un mattino e ti dice che vuole fare la cantante. Poi al Sud questo mondo sembrava lontanissimo, sembrava un universo parallelo. Erano spaventati, ma non mi hanno mai ostacolata". 'Fortuna'.