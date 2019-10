Emma Marrone torna sui social: "Gioventù affamata"

E' un lento ritorno alla normalità quello di Emma Marrone. Alle vecchie abitudini che fanno parte della sua routine, interrotta un mese fa dall'arrivo della malattia. Tra queste c'è senza dubbio il "buongiorno" ai fan, appuntamento atteso da tutti i sostenitori della cantante, che questa mattina è tornato puntuale tra le Instagram Stories. Una tazza di caffè in mano, le gambe a penzoloni sul letto e una canzone, "Jeunesse Affamée" di Pauline Croze, ovvero "Gioventù affamata", che racconta la fame di vita dell'artista salentina.

Come sta Emma Marrone

Dopo la pausa forzata dagli impegni professionali, Emma non vede l'ora di salire di nuovo sul palcoscenico. "Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto", ha scritto due settimane fa in un post pubblicato sempre su Instagram, dove si è immortalata dopo aver levato il braccialetto ospedaliero. "Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura...ma è andata!", ha proseguito, "La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene". Reduce da una battaglia contro il cancro combattuta a vent'anni, l'ex allieva di 'Amici' ha preferito mantenere il massimo riserbo sul problema di salute di cui si è trovata vittima in queste settimane, limitandosi a rassicurare i fan che ha incontrato in strada con un semplice quanto umano "state tranquilli, io lo sono. Dovete esserlo anche voi".