La dedica di Emma alla mamma è commovente: "Oggi più che mai vorrei essere lì con te"

Da sempre la famiglia viene al primo posto per Emma Marrone. La cantante salentina ha sempre condiviso con i fan l'amore per i suoi affetti: il papà Rosario, il fratello Francesco e la mamma Maria. E siccome proprio quest'ultima oggi compie gli anni, Emma ha voluto dedicarle un post sul suo profilo Instagram. Una messaggio scritto con il cuore in mano che ha commosso i fan.

Nella dedica, Emma sottolinea come in questi ultimi anni non abbia potuto festeggiare il compleanno della madre accanto a lei, dal momento che la sua vita professionale la tiene lontana da Lecce, la sua città d'origine, in cui tutt'oggi vive la sua famiglia. Poi esprime tutta la sua stima per la donna che l'ha messa al mondo: "Buon compleanno mamma, un giorno vorrei diventare come te"

Il messaggio di Emma Marrone alla mamma