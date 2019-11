Pace fatta tra Emma ed Elodie: ecco il video della prima serata insieme

Pace fatta tra Emma Marrone ed Elodie di Patrizi. La misteriosa lite che aveva diviso le due cantanti dopo l'intensa amicizia scoppiata ad 'Amici' sembra essere rientrata definitivamente. A testimoniarlo è un video condiviso su Instagram da entrambe venerdì sera, in cui si sono immortalate mentre si divertivano in un locale a Milano.

Pace fatta per Emma e Elodie

Di nuovo sorrisi, abbracci e complicità tra Emma e la 'sua' Elodie. Le ragazze condividono tra le Instagram Stories una clip in cui sono intente a pallare il brano 'Itallove' di Emmanuelle mentre sono sedute allo stesso tavolo. I loro sguardi parlano chiaro: entrambe coltivavano il sogno di ritrovarsi.

Perché Emma e Elodie avevano litigato

L'allontanamento era arrivato a marzo di due anni fa. "Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus - aveva dichiarato Elodie qualche settimana dopo aver preso le distanze dalla collega - Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione". Subito dopo l'esperienza condivisa ad 'Amici di Maria De Filippi', Emma - che nel talent show aveva vestito i panni di coach della ragazza, allora giovane promessa della musica e sua allieva - aveva deciso di accompagnare Elodie nel suo percorso professionale, tanto da scriverle il brano 'Tutta colpa mia' portato poi sul palco di Sanremo. Poi Elodie lei aveva deciso di abbandonare Francesca Savini, la manager che condivideva con Emma, per affidarsi a Fabrizio Giannini.

A rompere il ghiaccio era stata a settembre Elodie, che in diretta a 'Domenica In' aveva rivelato di aver mandato un messaggio all'amica per supportarla nei problemi di salute che stava vivendo in quel periodo. "Le ho mandato un messaggio, spero di sentirla presto", aveva detto. E così è stato.

