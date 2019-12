Emma sorprende i suoi genitori: il bellissimo “regalo” di Natale (arrivato in anticipo)

“Quando mi ci metto le sorprese le faccio proprio bene”: Emma Marrone commenta così la riuscita del piano organizzato insieme al fratello Checco per stupire papà Rosario e mamma Maria, ignari del suo ritorno in casa anticipato rispetto al previsto.

Ogni momento del suo viaggio di ritorno è stato documentato attraverso le sue storie Instagram: “Questa è la storia di una ragazza che sta tornando dalla sua famiglia per le feste di Natale”, ha spiegato ai follower la cantante pronta a salire sull’aereo che a notte fonda la porterà da Milano in Puglia: “Ma la sua famiglia è convinta che tornerà il 20 di dicembre, non il 17”. Arrivata in Puglia, Emma ha incontrato il fratello in aeroporto e con lui è entrata in casa facendo letteralmente ‘irruzione’ nella camera da letto dei genitori che dormivano.

La sua canzone ‘Stupida Allegria’ ha fatto da colonna sonora all’emozionante sorpresa e le espressioni stupefatte dei signori Marrone hanno reso l’idea della gioia di ritrovarsi davanti così all’improvviso l’adorata figlia.

(Di seguito alcune delle storie pubblicate da Emma)

La famiglia di Emma Marrone

Emma è molto legata ai suoi genitori con cui è cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce, insieme al fratello Checco. Ripercorrendo il recente problema di salute, la cantante ha spiegato quanto la madre le sia stata vicina (“Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo”, ha confidato nella sua prima intervista dopo l’operazione), e sul padre Rosario ha sempre raccontato quanto la sua passione per la musica sia stata determinante per lei che ne ha ereditato lo stesso amore con cui porta avanti una carriera piena di meritati successi.