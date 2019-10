Emma imita Belen e scherza su Stefano De Martino: la gag è virale

Emma Marrone è tornata in una forma strepitosa dopo il momento di pausa dettato dai problemi di salute fortunatamente superati. Una grinta non solo fisica quella di cui la cantante sta dando riprova in questi giorni, impegnata com’è nel lancio del suo nuovo album ‘Fortuna’ che sta presentando in giro per l'Italia e accolta con entusiasmo dalla schiera di fan, divertiti dalla sua imitazione di Belen Rodriguez durante uno degli incontri promozionali.

Emma imita Belen e cita Stefano De Martino: il video esilarante

Sono passati circa sette anni da quando la storia d’amore con l’allora fidanzato Stefano De Martino, ex collega del talent ‘Amici’, finì per via di Belen Rodriguez. Ormai per Emma Marrone quella è una ferita rimarginata completamente, la pace con entrambi è stata sancita del tutto nel corso di diverse occasioni e la citazione che rimanda alla ormai celebre imitazione della showgirl argentina da parte di Virginia Raffaele ne è dimostrazione.

E’ successo durante un incontro con i fan a Nola, quando la cantante ha elencato i suoi ultimi acquisti in fatto di dischi, tra cui anche quello Dimartino. Pronta, allora, la famosa citazione: "Di Martino… O De Martino?", ha scherzato Emma parodiando l'accento della showgirl, subito travolta dagli applausi e dalle risate dei presenti affascinati dalla sua ironia.