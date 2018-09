Emma innamorata? “Non lo so. M’innamoro della testa delle persone”

In una lunga intervista al Corriere della Sera Emma Marrone si è raccontata nel profondo, lasciando emergere l’aspetto più intimo di sé segnato dall’affetto per la sua famiglia, dal suo rapporto con la musica, dalla malattia che ha affrontato nel passato e dall'amore.

Cresciuta ad Aradeo in provincia di Lecce, la cantante 34enne che dopo Amici ha inanellato un successo dietro l’altro grazie al talento che ha saputo fare emergere costantemente, considera la madre e la nonna i suoi modelli di riferimento.

“Sono cresciuta in una famiglia dove la donna fortunatamente è sempre stata considerata. Penso ai miei nonni che vivevano sotto di noi: ho sempre visto mia nonna trattata con grande rispetto. In casa, a portare i pantaloni spesso è mia madre, tutti pendiamo dalle sue labbra”, afferma Emma: “I miei genitori mi hanno sempre stimata. Sono stata una figlia modello perché mi metteva in ansia l’idea di vederli in ansia. Sono stata paranoica su questo. Sono rimasta sempre un passo indietro pur di non vederli soffrire”.

Emma e l’amore

Esita Emma quando le viene posta la domanda sull’amore: “Innamorata? Non lo so, probabilmente non lo sono”, afferma Emma che dice di essersi “sempre innamorata della testa delle persone”.

E sulla possibilità che possa innamorarsi di una donna: “Amo molte donne, mi circondo di donne”, assicura: “Credo molto nell’amicizia femminile. Amo tantissimo le mie amiche, il loro mondo. Non so realmente se riuscirei ad amare anche in quel modo perché sessualmente nella mia vita sono sempre stata molto chiara. So quello che mi piace e no”.

Emma e la malattia

Emma aveva 25 anni quando ha dovuto lottare contro il cancro e oggi lancia una messaggio ai ragazzi per la prevenzione. Da quell’esperienza ha imparato a non risparmiarsi nulla: “Vivo tutto in maniera molto empatica e profonda. Se devo piangere piango e se devo ridere rido, se devo rischiare rischio, se devo sbattere contro un palo non mi tiro indietro” - dice ancora - “Quando hai paura veramente di morire diventi una persona diversa. Per quanto si sforzi, chi non vive questa situazione, non lo capirà mai. Tu sei su un altro pianeta perché la vita cambia completamente”.