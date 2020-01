Emma Marrone, jogging con mamma Maria di domenica mattina (FOTO)

E' un momento professionale davvero intenso per Emma Marrone, in cima alle classifiche con il disco 'Fortuna', uscito ad ottobre, e alle prese con il lancio del flm 'Gli anni più belli', al cinema dal 13 febbraio. Per questo stamattina la cantante (e attrice al debutto per Gabriele Muccino) si è ritagliata qualche ora di relax insieme alla madre. Destinazione: jogging. Location: la grande bellezza di Roma. Pronti, via.

Proprio ieri Emma ha accolto i genitori nella sua casa romana. Papà Rosario e mamma Maria sono venuti a trovarla dal Salento, terra d'origine della cantante. Un'occasione ideale per godersi un po' di tempo libero a due madre-figlia. Ed ecco allora Emma e Maria, entrambe in tenuta da corsa, mentre attraversano la Capitale a piedi: dal lungotevere a Piazza Venezia. La 'resa' arriva solamente a Teatro Marcello, quando le due - evidentemente esauste - si fanno venire a prendere da un taxi.