Emma si commuove: "Questi colleghi mi sono stati vicino nella difficoltà"

Tornata sulle scene in questi giorni dopo uno stop professionale dovuto a problemi di salute, Emma Marrone è stata ospite ieri di 'Radio Italia Live', dove ha raccontato a cuore aperto come alcuni colleghi del mondo della musica le sono stati vicino in queste settimane difficili. Occasione del suo racconto alcuni videomessaggi carichi di affetto e stima inviati per lei da Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi, Loredana Bertè, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Gabriele Muccino, Elisa, Luciano Ligabue, Mahmood, Tommaso Paradiso, Nek, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Noemi, Laura Pausini.

Emma ringrazia i colleghi

Di fronte al saluto degli artisti, Emma si è commossa."Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest’ultimo periodo. Non è retorica ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente", ha spiegato, senza nascondere la sua sorpresa. "Tommaso (Paradiso, ndr) e Fabio (Rovazzi, ndr) erano a Los Angeles lo stesso periodo che c’ero anche io. Andavamo in giro in macchina con i finestrini aperti, perché lì non ci conosceva nessuno, e ho fatto ascoltare loro alcune mie nuove canzoni", ha ricordato con emozione.

E sono proprio le collaborazioni ad arricchire l'ultimo album dell'artista salentina, 'Fortuna', uscito a mezzanotte di giovedì 24 ottobre. Tra i tanti, i brani realizzati insieme a Vasco Rossi ('Io sono bella', che ha anticipato l'uscita del disco), Elisa e Franco126.

Emma e la malattia

Emma si è fermata esattamente un mese fa. Ad annunciarlo è stato lei stessa su Instagram, facendo riferimento a ragioni di salute su cui ha sempre tenuto un velo di privacy. Trentacinque anni, già dieci anni fa ha combattuto contro un cancro alle ovaie. Oggi, dopo qualche settimana di pausa ed un intervento, eccola di nuovo sulla scena, impaziente di condividere il suo ultimo lavoro con i fan. "Ora - ha raccontato - sono serena, azzarderei dire felicina". E ancora: "La paura sta lasciando il passo alla gioia".