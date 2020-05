Emma Marrone criticata per le imperfezioni sul viso, la sua risposta mette in riga l'hater

Emma Marrone attaccata su Instagram per la sua pelle non perfetta. La bella cantante salentina è stata criticata per qualche brufolo presente sul viso che lei non ha nascosto nella foto 'acqua e sapone' pubblicata sul suo profilo social. L'immagine è stata postata ieri assieme ad una serie di stories in cui Emma fa una lunga passeggiata, dotata di mascherina, occhiali e cuffie, tra le strade quasi irriconoscibili di Roma in un tranquillo pomeriggio primaverile.

La risposta di Emma Marrone all'attacco

"Io e Roma" ha commentato Emma pubblicando la foto senza trucco. Uno scatto per condividere con i fan le meraviglie della Città eterna, così calma e tranquilla in questo periodo a causa dell'emergenza Coronavirus, e tra i tanti commenti dei followers ce n'è uno che di certo non è passato sordina. "Amore, ai i brufoli in faccia". Un'osservazione poco felice alla quale la cantante ha risposto con grande garbo sferrando al contempo un colpo che sicuramente è andato a segno e facendo notare all'attento osservatore il suo errore grammaticale. "Hai, non 'ai'. Dai, su!".

Il messaggio tra le stories

Oltre a pubblicare brevi video della sua camminata romana la cantante di 'Luci Blu' ha approfittato per lanciare un messaggio che ha i contorni di una frecciatina a chi ha un atteggiamento di superiorità: “Io mi perdo qui. E anche qui. Fino a farmi sfinire da così tanta bellezza. Fino a capire perché i particolari fanno sempre la differenza. Fino ad arrivare sulla terrazza più bella del mondo e tutta Roma difronte. Forse quelli che si sentono ‘sto c…o’ non si sono mai affacciati da qui. Tranquilli, non c’è gara. Ci sarà sempre qualcosa più grande e migliore di voi. E per fortuna”.