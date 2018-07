Emma Marrone show, il duetto con il tassista romano

"Canta che te passa" si dice a Roma e qualcuno la prende alla lettera. Duca40 è il tassista canterino di Roma. Amante e grande esperto di musica italiana, riesce a travolgere con la sua energia i clienti, coinvolgendoli in veri e propri show durante il tragitto. Li convince proprio tutti, come si può notare sul suo profilo Instagram - dove pubblica i video delle performance - ma l'ultima "vittima" è stata una sorpresa anche per lui.

A chiamare il taxi venerdì mattina Emma Marrone, che non si è tirata indietro alla richiesta di Duca40 e ha cantato con lui "Estate" di Bruno Martino. Un duetto eccezionale che ha divertito la cantante e sta facendo il giro del web.

"Posso metterlo su internet?" ha chiesto il tassista ed Emma non ci ha pensato un attimo: "Ovunque". Detto fatto.