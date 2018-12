Emma Marrone, capelli scuri e lunghi: la foto che lascia di stucco i fan

Siamo abituati a vederla bionda, con i capelli non più lunghi delle spalle, ma, poche ore fa, Emma Marrone ha postato un suo scatto che ha lasciato a bocca aperta i followers.

Si tratta di una foto che risale al 2006. La cantante aveva 22 anni, la pelle ancora da bambina, i capelli lunghi e scuri e la sua carriera era solo all'inizio.

"2006. Avevo i capelli scuri e lunghissimi. Le sopracciglia un po' troppo sottili. La pelle del viso immacolata. Un sacco di sogni da realizzare. E non avevo la minima idea di come sarebbe cambiata la mia vita. Super mega throwback. Piccola 'Muz'", ha commentato Emma accanto a quella foto di 12 anni fa, quasi 13 ormai.

Nel 2006 Emma non aveva ancora partecipato ad Amici (la sua vittoria, infatti, ci fu nell'edizione 2009-2010 del programma di Maria De Filippi) ed era completamente ignara di come, in pochi anni, la sua vita sarebbe stata trasformata e di come lei sarebbe diventata una delle star più amate nel panorama musicale italiano.

Il post ha, inevitabilmente, scatenato le reazioni dei numerosi fan e anche di alcuni colleghi.