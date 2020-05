Buon compleanno Emma, le sue parole da 36enne: "Ho vinto un'altra battaglia"

25 maggio, Emma Day. Sui social pioggia di auguri per Emma Marrone, che oggi compie 36 anni. Avrebbe dovuto festeggiare insieme ai fan ieri sera all'Arena di Verona, con un concerto che purtroppo, a causa dell'emergenza coronavirus, è stato rimandato a data da destinarsi, ma si consola con l'ondata di affetto che sta ricevendo in questa giornata speciale che trascorrerà in famiglia, ad Aradeo, dove è tornata pochi giorni fa.

Oltre ai fan, sono tanti gli amici, i colleghi e i personaggi del mondo dello spettacolo che le stanno lasciando messaggi, foto e ricordi, molti ricondivisi dalla cantante salentina tra le storie di Instagram. "Tanti auguri Emmuccia mia, la disturbatrice tornerà presto all'attacco", scrive la collega e amica Alessandra Amoroso (salentina doc come lei). Anche il regista Gabriele Muccino, che l'ha voluta nell'ultimo film 'Gli anni più belli', fa gli auguri all'artist: "Auguri meravigliosa Emma! Dolce amica. Ti voglio bene". "Auguri Emma. Di cuore - è il post di Rita Pavone - E che la vita continui a regalarti tanti sorrisi come questo". E poi ancora Vasco Rossi - che per lei ha scritto 'Io sono bella' - Fiorella Mannoia, il grande amico Paolo Stella, Fabio Rovazzi, Paola Turci, Syria, Giuliano Sangiorgi, Elisabetta Canalis - che le manda un abbraccio da Los Angeles - e la sua amica speciale Elodie.

Impossibile per lei non commuoversi davanti a tanto amore, ma soprattutto davanti alla vita, come ha scritto nel suo post (insieme a una foto da urlo): "Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un'altra battaglia e anche se un po' ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo 'strano periodo' ha sconvolto anche i miei piani... Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po' di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d'amore. Siete il mio regalo dalla vita".