Emma Marrone: "Ho fatto il controllo, dopo tanti anni va davvero tutto bene"

E' un giorno importante per Emma Marrone, che può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo i problemi di salute contro cui ha lottato per anni e che lo scorso settembre l'avevano costretta a sottoporsi a un nuovo intervento. La cantante salentina lo ha fatto sapere emozionata tra le sue storie di Instagram: "Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente".

Il pensiero di Emma è poi subito andato a chi sta lottando come ha lottato lei: "Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando".

Proprio qualche giorno fa Emma ha compiuto 36 anni, un'occasione perfetta per esprimere tutta la sua gratitudine e il suo amore per la vita. "Capisco davvero il valore di un anno in più" ha scritto, pronta con la tenacia che la contraddistingue ad affrontare ogni cosa. Adesso ancora di più.