Emma Marrone: “Ho imparato a volermi bene, ad accettarmi”. E sull’amore…

A Silvia Toffanin che le chiede se in questa nuova fase di vita abbia trovato l’amore, Emma confida di essere single. “L’amore arriverà”, risponde parafrasando uno dei suoi brani più amati. “Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me”.

Il successo è dalla sua parte, ma non è sempre stato “tutto oro” quello che ha luccicato. Tornata da poco con un album che è già disco d’oro (“Essere qui”) , infatti, la cantante salentina svela le fragilità che si nascondono dietro la maschera di donna forte: “Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di ‘paranoie’, ma ora ho trovato il mio equilibrio”. E aggiunge: “Al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice”.

Simpatico siparietto sabato mattina tra le due cantanti, che appena sveglie dopo il Coca-Cola Summer Festival vanno a fare la spesa. "Non è che adesso te la tiri?" chiede ironica la Marrone, ma la sua ex allieva risponde: "Non me la tiro, vedi sto con il carrello". "Noi siamo ragazze normali - incalza Emma - La sera una vince e il giorno dopo va a fare la spesa"