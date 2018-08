Emma con la frangia, lo scivolone di Federica Pellegrini tra i commenti: che gaffe

"Non era proprio male la frangetta?". Emma Marrone accende la miccia su Instagram, pubblicando una foto di qualche anno fa, e i follower si scatenano. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d'accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una "gran figa".

Glielo ricordano i fan, ma anche tante amiche famose fra cui Eva Riccobono ("Sei sempre bona"), Laura Chiatti ("Stupenda), Elisa D'Ospina ("Wooooow), mentre Andrea Delogu prova a fermarla in tempo: "Aspetta! Anch'io oggi ho avuto la tentazione di rifarla ma devi sempre pensare a quando sarà gonfia con l'umidità". Giusta osservazione.

Tra i commenti vip spunta anche quello di Federica Pellegrini, ma che gaffe la regina della vasca. Fede non si accorge che lo scatto è un po' datato e spara: "Ma quanto figa stai diventando? Ancora più di prima". Il mea culpa qualche minuto dopo: "Bene, foto del 2013. Ok", ma ormai è troppo tardi: la gaffe è servita.

No panic. Emma non se la prende mica per così poco e con grande autoironia tranquillizza la Pellegrini: "Ero figa perché ero giovane".