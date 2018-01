Emma Marrone: "Diranno che sono l'amante della De Filippi"

Ma come tutte le anime all'apparenza molto forti, anche la Marrone nasconde fragilità che combatte con la forza della consapevolezza: "Ho paura di tutto. I timori li combatto, li ordino, li seleziono" Il più grande? "Sicuramente quello di ammalarmi di nuovo", aggiunge, in riferimento al tumore combattuto e vinto, da guerriera quale è, alcuni anni fa.

Stessa determinazione quando si parla dei pettegolezzi intorno alla presunta omosessualità . "Non me ne frega niente, se fossi lesbica lo avrei già detto - spiega - Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna". E ancora: "Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi . Dopo questa intervista, probabilmente, diranno anche che sono la sua amante . Dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù. Se avessi dovuto dar retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, avrei probabilmente perso la strada e smesso di fare questo lavoro nel giro di sei mesi".

Tanti i pettegolezzi intorno alla vita privata di Emma, dietro cui, assicura, non c'è alcunché di vero. Sebbene negli ultimi anni, infatti, le abbiano attribuito flirt con alcuni tra i più popolari personaggi del mondo dello spettacolo, da Riccardo Scamarcio ad Ermal Meta, lei replica: "Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei".

Simpatico siparietto sabato mattina tra le due cantanti, che appena sveglie dopo il Coca-Cola Summer Festival vanno a fare la spesa. "Non è che adesso te la tiri?" chiede ironica la Marrone, ma la sua ex allieva risponde: "Non me la tiro, vedi sto con il carrello". "Noi siamo ragazze normali - incalza Emma - La sera una vince e il giorno dopo va a fare la spesa"