Emma Marrone mamma? "Sono cose che capitano, non cercate a tavolino"

Emma Marrone si racconta a 360 gradi. Nell'ultima intervista rilasciata a Il Messaggero, la cantante salentina fa un bilancio del suo percorso, dalla vita privata al percorso professionale, in concomitanza con l'uscita dell'ultimo singolo 'Mondiale'.

Emma, vincitrice di 'Amici di Maria De Filippi' e ormai tra le stelle del firmamento del pop, spiega il suo rapporto con la popolarità, che la porta all'adrenalina di esibirsi di fronte a migliaia di persone, ma anche ad essere bersagliata dai giudizi. "Sono molto sensibile alle critiche che a volte leggo, le sento come se avessi sbagliato qualcosa - afferma - Del mio lavoro non ho più paura, anche se mi tremano ancora le gambe prima di salire sul palco. So che ho dovuto superare pregiudizi. Ho lavorato tanto e sono riuscita a sopravvivere. Ma ho presente che ci vuole un attimo ad andare via. Poi mi spaventa la violenza che c'è in giro, mi ha molto colpito quel video della bambina presa in giro che dice al padre mi chiamano cacca perché ha la pelle scura".

Emma Marrone, nessun ritorno ad Amici e Sanremo

Un ritorno professionale ad 'Amici', dove ha vestito sia i panni di concorrente che quelli di coach, è escluso: "No, non ci penso affatto. Ad Amici credo di avere dato tanto. Ora basta, è un altro capitolo, ho voglia di cambiamento e penso che anche loro la pensino così. Comunque non potrei andarci fino a marzo, visto che sono in tour". Idem Sanremo: "Non avrebbe senso, ci sono già stata l'ho vinto e l'ho anche presentato - dichiara - Se mi chiamassero come ospite sarebbe un onore, ma la gara no, l'ho già fatto due volte".

Emma Marrone mamma?

Se la carriera prosegue a gonfie vele, il versante sentimentale 'latita'. Emma è single. E alla domanda se sente il desiderio di avere una famiglia tutta sua, risponde: "Mi farebbe felice, ma non so se sono pronta. Queste sono cose che capitano, non è che le cerchi a tavolino. Tanto per cominciare avrei bisogno di un compagno. E poi mi sento ancora più figlia che mamma".