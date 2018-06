Emma Marrone all'ospedale Bambino Gesù: "Torno a casa con una lezione di vita" | VIDEO

"Non sono io che vengo a fare un regalo a voi, ma siete voi che fate un regalo a noi. Grazie per la lezione di vita che mi date sempre". Emma Marrone, 34 anni, ha portato il suo abbraccio ai piccoli pazienti dell'Ospedale Bambino Gesù in occasione della Festa della musica di Roma.

Su invito di Elena Santarelli (showgirl che, proprio qui, sta combattendo la battaglia contro il cancro che ha colpito figlio Giacomo, 8 anni), la cantante ha passato un'oretta insieme ai bambini, prima intonando "Amami", uno dei suoi brani più famosi, poi tuffandosi nell'entusiasmo dei piccoli con autografi, selfie e fotografie: "Sono a loro disposizione e faccio tutto quello che vogliono loro", ha detto dopo essersi esibita.

Un concentrato di emozione ed energia negli occhi dell'artista salentina, che per prima, a vent'anni, ha vinto un tumore: "Ciao a tutti i bambini, a tutti i genitori, e un grazie speciale a tutti gli operatori del Bambino Gesù, un posto di persone con il cuore. In questi posti bisogna avere molto cuore e molto coraggio. E il coraggio, di solito, ce lo mettono i bambini".