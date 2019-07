Emma Marrone cuore d'oro, parla l'ex datrice di lavoro: "Cosa fa per me"

C’è chi ha successo e per fortuna rimane con i piedi per terra. E’ il caso di Emma Marrone, la cantante che nel 2010 ha trionfato ad Amici e che ora è una delle interpreti più famose della musica italiana, è rimasta la ragazza semplice e umile di sempre.

Lo conferma anche la sua ex datrice di lavoro Claudia in un’intervista al settimanale Di Più Tv: “Emma era una brava commessa. Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante, ma non aveva ancora ottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani”. Il negozio d’abbigliamento si trova in Puglia ad Aradeo e ogni volta che Emma torna per andare a trovare i genitori passa sempre a salutare anche Claudia. "Ogni volta si compra qualche abito. Io rimango sempre stupita: 'Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me?'. E lei: 'Questi tuoi vestiti mi piacciono'", ha aggiunto l’imprenditrice.

Emma Marrone sarà protagonista del nuovo film di Muccino

La cantante recentemente è stata subissata di insulti per essersi schierata con la capitana Carola Rackete. E sarà protagonista nel nuovo film di Gabriele Muccino I migliori anni (in uscita nel 2020) al fianco di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. Dalla musica al cinema la sua carriera prosegue dunque a gonfie vele, ma lei per fortuna non si monta la testa e il suo cuore rimane grande.