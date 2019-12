Emma Marrone bellissima "senza trucco e senza inganno": la foto su Instagram

Emma Marrone torna a mostrarsi senza trucco su Instagram, condividendo con i propri followers uno scatto completamente #nomakeup. "Senza trucco, senza inganno", è il commento scritto dalla cantante salentina. Sicura di sé, della propria bellezza e della propria unicità come donna, Emma Marrone si gode in questo periodo i frutti di un anno difficile ma anche pieno di soddisfazioni personali e professionali.

Emma Marrone "senza trucco, senza inganno". la foto su Instagram

Una giovane donna realizzata, che non si nasconde dietro a trucco, maschere e filtri e condivide con il proprio pubblico e con chi la segue sui social la propria vita "normale". E i fan apprezzano questo lato di Emma, come dimostrano le decine di commenti che hanno accompagnato la foto fin dai primi minuti di pubblicazione.

"Bella così al naturale, senza maschere. Emma, sei meravigliosa. Poche hanno il coraggio di farsi vedere per quello che si è veramente", scrive una, mentre in molti fanno notare come questa foto "senza trucco, senza inganno" esalti la bellezza naturale della giovane cantante.