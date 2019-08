Emma Marrone senza trucco, i commenti dei follower

Un risveglio acqua e sapone per Emma Marrone, che ha dato il buongiorno ai suoi follower con una foto 'nature', senza un filo di trucco (e senza filtri). Artefice dello scatto Francesca Savini, sua manager e amica, che la cantante ringrazia: "A sto giro si è superata".

Dello stesso parere i fan della cantante, che oltre al lavoro dell'improvvisata fotografa apprezzano soprattutto la bellezza di Emma. "La fotografa è brava ma la modella di più" si legge tra i commenti e poi ancora "Sei pura bellezza", "Con il trucco o senza non cambia niente, sei uno spettacolo". "Tu sei bella" scrivono in tanti, gioco di parole che richiama il nuovo singolo 'Io sono bella', scritto da Vasco Rossi e in uscita il 6 settembre.

Turbante in testa, sguardo intenso e sorriso accennato, bisogna ammettere che questa foto è un bel promo.