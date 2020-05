Emma Marrone è tornata in Salento dalla famiglia: "Mi fa bene all'anima"

Dopo due mesi di lockdown, trascorsi a Roma insieme alla manager e amica Francesca Savini, Emma Marrone ha fatto le valigie ed è tornata nel suo amato Salento. La cantante ha raggiunto la famiglia ad Aradeo, il paese in provincia di Lecce dove è cresciuta e dove ha vissuto prima di trasferirsi nella capitale e arrivare al successo grazie ad 'Amici'.

Felice di riabbracciare finalmente i suoi affetti più cari - mamma Maria, papà Rosario, il fratello Checco e Gaetano, il bulldog inglese che ha preso qualche anno fa - Emma potrebbe restare più di qualche settimana visto che la musica è ancora ferma per l'emergenza. Qui la cantante si rigenera, come spiega nell'ultimo post su Instagram, dove appare raggiante: "Il Salento mi fa bene all'animaa. Si vede?". Sono d'accordo i follower e anche tante amiche come Ambra Angiolini, Giorgia, Francesca Chillemi e ovviamente la sua conterranea Alessandra Amoroso, che invece è rimasta a Roma.

Ad Aradeo Emma trascorre le giornate in totale relax, tra passeggiate in paese, coccole con il fratello, divertenti video su Tik Tok girati col papà e i deliziosi manicaretti preparati con amore dalla mamma, al settimo cielo nel vedere la famiglia finalmente riunita.