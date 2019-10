Emma Marrone, una nuova storia su Instagram dopo l'intervento

Un viaggio in treno, distese verdi intorno e in sottofondo 'Howling' di RY X: è questa l'ultima storia Instagram di Emma Marrone, che è tornata ad aggiornare i social dopo l'intervento. L'ultimo post, infatti, risaliva al 28 settembre, quando la cantante ha fatto sapere di aver affrontato un'operazione per superare i suoi problemi di salute.

"E' andata - aveva scritto -. Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto". Emma è ancora in convalescenza, ma il fatto di aver preso un treno lascia immaginare che il suo ritorno potrebbe essere imminente.

Emma Marrone: "Ho un problema di salute, mi fermo"

Con un lungo post su Instagram, lo scorso 20 settembre, Emma aveva fatto sapere di doversi fermare per affrontare dei problemi di salute. In molti hanno pensato a un tumore, che aveva già sconfitto anni fa, ma sull'argomento non è mai arrivata una conferma ufficiale. Tanto l'affetto dimostrato nei suoi confronti da amici, colleghi e fan, che l'aspettano a braccia aperte.