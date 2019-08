Emma, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso: il trio delle meraviglie a Los Angeles

Los Angeles, città degli angeli e dei cantanti. E' qui che tanti artisti vengono a trovare l'ispirazione oppure a incidere canzoni e album, come Emma Marrone, arrivata da pochi giorni. Tommaso Paradiso, invece, ha scelto LA come tappa del suo viaggio in California, insieme alla fidanzata Carolina Sansoni e una volta in città non si può non chiamare Tiziano Ferro, che qui ci vive insieme al marito Victor Allen.

Il trio ha trascorso una divertente serata insieme, dove non sono mancate risate e chiacchiere tra 'italiani all'estero'. "C'è una nuova band in città" ha scritto il cantautore di Latina su Instagram accanto alla foto della reunion, e i follower sognano.

Un concentrato di talento e amicizia, combinazione perfetta per un featuring di successo che in molti aspettano. Magari il vento californiano porterà qualche buon consiglio.