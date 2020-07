Emma a Ponza con Tommaso Paradiso, si fanno le ore piccole nella villa da sogno

Off. Emma Marrone stacca la spina per qualche giorno e fugge dall'afa di Roma. La cantante ha raggiunto a Ponza Tommaso Paradiso, in vacanza con la fidanzata Carolina Sansoni e altri amici, insieme all'inseparabile Francesca Savini. Ospite dell'ex leader dei Thegiornalisti in una villa da sogno, a picco sul mare, Emma condivide con i follower i momenti più belli di queste giornate, dal relax in giardino con vista mozzafiato ai tramonti.

La sera cena sotto le stelle e con una tavolata così non può mancare la musica. A tutto volume, si intende. Emma balla sulle note di 'Sapore di sale' - perfetta per l'occasione - poi tutti insieme cantano Vasco ('Senza parole') e ci si scatena con 'Semplice' di Gianni Togni.

Sveglia alle 10, come si può vedere tra le storie Instagram di Real Brown. Caffè vista mare, il tempo di recuperare le ore piccole della sera prima, e via con un'altra meravigliosa giornata.