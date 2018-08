Enrico Brignano ricorda il papà scomparso: "Un rimpianto: non averti fatto conoscere tua nipote"

Enrico Brignano ricorda papà Antonino. Lo fa con un post pubblicato su Instagram nella serata di ieri, mercoledì 15 agosto, ricorrenza della scomparsa dell'uomo, venuto a mancare a seguito di una malattia nel 2011. "Mi piace parlarti come se quel quattordici d’agosto di sette anni fa ti fossi solo preso una pausa per riposarti un po’ e tornare da me", scrive il comico romano.

Si chiamava Antonino, ma per Tutti era Nino, aveva 78 anni e somigliava al figlio nei lineamenti e nella tempra. "Mi manchi. Ci manchi - scrive Brignano - Sei stato la fonte d’ispirazione dei miei pezzi comici ma anche della mia vita: mi hai insegnato l’onestà, il rigore e il valore del sacrificio". Una lezione messa in atto anche quando, in quel Ferragosto di sette anni fa, a poche ore dalla scomparsa, l'attore romano decise comunque di salire sul palcoscenico con lo spettacolo 'Sono romano ma non è colpa mia', mischiando sorrisi e lacrime di commozione. "Mi sono aggrappato all'idea di essere professionista che mi ha insegnato lui - spiegò in quell'occasione- Quando morì mio nonno lui poco dopo riaprì il negozio, era fruttivendolo".

Oggi che Enrico è padre a sua volta, di Martina, nata lo scorso anno dall'amore per la compagna, la ex corteggiatrice ed attrice Flora Canto, ha "solo due rimpianti". "Non averti detto abbastanza quanto ti volessi bene e che tu non sia riuscito a conoscere tua nipote. Ma lei ti conoscerà. Presto le mostrerò questa tua foto e, quando la sentirò dire “nonno”, so già che piangerò di gioia. Come te, del resto. Perché sono certo che la sentirai, ovunque tu sia. Ci si sente, eh. Ciao Papà".