Enrico Mentana nonno a sua insaputa

Altro che nonno! Enrico Mentana, 63 anni, smentisce lo scoop della rivista 'Chi', che nel numero in edicola questa settimana lo immortala alla 'guida' di una carrozzina.

"Con figlia e nipotina", si legge in calce al servizio pubblicato dal magazine diretto da Alfonso Signorini. Ma il giornalista del TG La7 non ci sta e replica con ironia via social: "Scoop di Chi, nonno a mia insaputa! Magari fosse vero.. se i miei figli non si sbrigano, quando mi faranno nonno in carrozzina ci sarò io".

Nessuna cicogna in casa Mentana, dunque. Bensì un granchio preso dalla redazione del giornale Mondadori. "Mitraglietta" al momento ha "solo" quattro eredi: i figli Stefano, Vittoria, Alice e Giulio.