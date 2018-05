L'emozionante saluto di Mentana all'amico Lamberto Sposini: "So che sta seguendo la maratona"

"Mi sta seguendo il mio amico Lamberto Sposini, lo voglio salutare". Così Enrico Mentana,ha rotto per qualche secondo la liturgia della #maratonaMentana per omaggiare il collega ed amico Lamberto, suo ex collaboratore, colpito sei anni fa da ictus.

Mentana, direttore del Tg La7, in questi giorni sta trascorrendo molte ore in video per via della turbolenta situazione politica italiana e ci ha tenuto a salutare Sposini, accanto al quale nel gennaio del 1992 fondò la prima edizione del TG5 e con cui ha lavorato per molti anni. Il gesto non è passato inosservato alla rete, che si è unita all'affetto: "Un saluto anche dai maratoneti di Twitter", scrive qualcuno.

Lamberto Sposini oggi



Dopo l'ictus la vita di Sposini è cambiata radicalmente. Oggi vive a Milano, vicino alla figlia e all'ex compagna, che si occupa di lui. Non riesce a parlare molto ed è aiutato da un'assistente. Il pubblico italiano però non lo ha mai dimenticato e continua a stargli vicino.