Enzo Iacchetti sul rapporto con Ezio Greggio: "Tra noi un tacito accordo di buona convivenza"

Complici e affiatati dietro al bancone di 'Striscia la Notizia', Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio condividono da anni questa esperienza televisiva, ma a telecamere spente ognuno per la sua strada. "Siamo come i compagni si banco che si ritrovano a scuola l'anno successivo - ha spiegato Iacchetti ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2 - Tra noi c'è un tacito accordo di buona convivenza".

Nessuna amicizia, dunque, 'solo' buoni colleghi (e non è così scontato nel mondo dello spettacolo): "Quando siamo in onda usciamo insieme a cena qualche volta, ci mandiamo qualche messaggio, ci facciamo qualche scherzo. Poi però per me è lontano lui. E' un compagno di banco di televisione, gli voglio bene, mi ha insegnato tante cose senza dirmi niente. Io l'ho osservato, mi ha insegnato molte cose senza volerlo".

Gli amici per Enzo Iacchetti sono da un'altra parte, non sul lavoro: "Non ho amici nel mio ambiente. In teatro costruisco le famiglie, da tanti anni non ho una famiglia, a volte produco i miei spettacoli, scelgo delle persone brave e giovani che hanno bisogno, mi stanno vicino e mi vogliono bene. Ceno sempre con i tecnici, non sopporto le follie dei vip. E' stato un bene arrivare al successo a quarant'anni. Se ci arrivi a venti e non hai nessuno che ti protegge, la guerra la perdi. Il conto in banca cresce improvvisamente, ti cambia tutto, non ti soddisfa più niente. Ho degli amici che fanno i meccanici, gli idraulici, qualcuno il dentista, uno il commercialista".