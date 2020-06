Enzo Salvi picchiato in un campo, il suo pappagallo preso a sassate: "Violenza inaudita, non trattengo le lacrime"

Un lunedì da dimenticare per Enzo Salvi, aggredito a Ostia Antica, in un terreno dove stava facendo volare il suo pappagallo addestrato, come spesso accade. Secondo quanto denunciato dall'attore - come riporta Roma Today - un ragazzo avrebbe colpito con dei sassi il pappagallo, che è precipitato a terra, per poi scagliarsi contro l'artista.

Da un video fatto e pubblicato proprio sul profilo social di Salvi, si vedrebbe anche il momento in cui il sasso stava per raggiungere il volatile. L'attore lo ha soccorso ma, poco dopo, è stato aggredito con calci e pugni dal ragazzo che poi è fuggito via, ma è stato arrestato la sera stessa dai carabinieri.

Il pappagallo è stato portato in un centro specializzato e ha superato la notte, ma resta sotto osservazione. Lo fa sapere il comico di Ostia su Facebook, dove ringrazia amici e fan per la solidarietà ricevuta in queste ore: "Grazie per la vostra vicinanza, per questa tremenda vicenda che ha visto sia me ma sopratutto il mio Fly, vittima di una violenza inaudita e ingiustificata. Grazie alla vostre preghiere. Fly ha superato la notte, è un piccolo guerriero. Purtroppo a causa del forte trauma violento subito dalla pietra lanciata e sopratutto dall'altezza della caduta ( 7/8m) ancora non riesce a stare in equilibrio sul posatoio. Io mi auguro che col passare delle ore e la terapia possa migliorare. Avrei voluto fare una diretta per ringraziare tutti ma sono troppo scosso per l'accaduto e non riesco a trattenere le lacrime".