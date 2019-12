Premio eccellenze italiane, a Roma l'evento con Francesca Brienza madrina

Un anno di eccellenze. Sabato 14 dicembre a Palazzo Brancaccio, a Roma, si è svolto 'Equilibrio Dinamico', evento voluto dall'imprenditore e produttore Mauro Atturo per celebrare le personalità che si sono distinte in questi ultimi dodici mesi. Dalla medicina allo sport, fino alla musica, la serata è stata espressione di un elemento costante dell'esistenza umana: la condizione di centratura dinamica dell'individuo mentre la vita scorre. A condurre la showgirl Anna Falchi e gli irresistibili comici Pablo e Pedro, mentre madrina di eccezione per il "Premio eccellenze italiane" è stata Francesca Brienza.

Quattro quadri viventi - magistralmente orchestrati dall’abile regia di Luca Di Nicolantonio - hanno narrato i momenti di evoluzione dell'essere umano, nella relazione con sé stesso e con gli altri dal titolo: l'incontro, la procreazione, la maternità e le famiglie. Performer, vocalist e ballerini hanno guidato gli ospiti in un percorso onirico emotivo di forte impatto e di alto livello.

Tutti i premiati

Per la musica è stato premiato Roberto Casalino, uno tra i migliori cantautori Italiani, vincitore del Festival di Sanremo con 'L'Essenziale' scritta per Marco Mengoni e reduce dal successo del concerto sold out tenuto all'Auditorium Conciliazione e prodotto proprio da Atturo. Per la medicina il Prof. Cesare Gridelli, Oncologo di fama internazionale, distintosi per la cura del cancro al polmone. E’ stato anche proiettato uno spezzone della web fiction “In famiglia all’improvviso” diretto da Christian Marazziti, per raccontare il vissuto di un malato di cancro al polmone e della sua famiglia. Per lo sport Alessia Zecchini, pluricampionessa mondiale di apnea.

Gli ospiti celebri

Tra gli ospiti in platea la showgirl Manuela Arcuri, l'attore e cantante Franco Oppini insieme con la compagna astrologa Ada Alberti, l'attore, cantante e ballerino Massimiliano Varrese (reduce dal successo di 'Amici Celebrities'), l'ex tronista Marcelo Fuentes. Ed ancora l'attore e regista Christian Marazziti, il produttore Roberto Cipullo, il gruppo pop Audio 2 - che il prossimo anno saranno protagonisti di uno spettacolo prodotto proprio da Atturo -, gli ex calciatori Vincent Candelà e Francisco Govinho Lima, lo storico volto del Bagaglino Mario Zamma.

Nel corso della serata è stato anche presentato l’importante progetto di partnership con il Telefono Rosa per la Responsabilità sociale, che Atturo sosterrà nel 2020 con la sua azienda leader nel settore del teleselling. La responsabile comunicazione del Telefono Rosa, Alessandra Balla ha esposto la nuova campagna di raccolta fondi dal titolo “Di madre in figlio – per ogni mamma che piange c’è un figlio che soffre”, per realizzare un progetto a tutela delle vittime di violenza assistita. Altra importante iniziativa di welfare aziendale per Mauro Atturo, dopo il Baby bonus, dopo il Maggiordomo aziendale per sollevare dalle incombenze del quotidiano (la posta, la tintoria ecc.) e dopo il Buono giorno (la colazione tutti i giorni per tutti i dipendenti) ora arriva You Salus una polizza sanitaria per tutti collaboratori.